Военный эксперт Виталий Киселев заявил в эфире Первого канала, что украинские войска устанавливают минометы на крышах жилых домов в Красноармейске (украинское название — Покровск).

По его словам, речь идет о минометах калибра 82 и 120 мм. Также на первых этажах многоэтажек созданы укрепленные пункты.

Киселев подчеркнул, что Красноармейск является «очень сложным городом», и ВСУ не просто так «превратили его в укрепрайон».

«Они (ВСУ. — «Газета.Ru») там перекопали из подъезда в подъезд через многоэтажки. Выставили на крышах и в девятиэтажках 82-е, 120-е [минометы]. Точно так же и технику затаскивают, пробивая первые этажи квартир, а местные жители сидят в подвалах. Я уверен о том, что они не дают им выйти. И нашим ребятам приходится в этом направлении ювелирно работать», — пояснил эксперт.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что ВС России продолжат наступление в зоне спецоперации предстоящей осенью и зимой. В то же время он затруднился выделить приоритетные направления наступления, поскольку первостепенная задача для России – обеспечение безопасности собственных территорий. ВС РФ везде будут продвигаться вперед, подчеркнул депутат.

Ранее профессор Малинен предрек появление войск НАТО на Украине и без одобрения США.