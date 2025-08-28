На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал о минометах на крышах жилых домов в Красноармейске

Эксперт Киселев: ВСУ устанавливают минометы на крышах домов в Красноармейске
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Военный эксперт Виталий Киселев заявил в эфире Первого канала, что украинские войска устанавливают минометы на крышах жилых домов в Красноармейске (украинское название — Покровск).

По его словам, речь идет о минометах калибра 82 и 120 мм. Также на первых этажах многоэтажек созданы укрепленные пункты.

Киселев подчеркнул, что Красноармейск является «очень сложным городом», и ВСУ не просто так «превратили его в укрепрайон».

«Они (ВСУ. — «Газета.Ru») там перекопали из подъезда в подъезд через многоэтажки. Выставили на крышах и в девятиэтажках 82-е, 120-е [минометы]. Точно так же и технику затаскивают, пробивая первые этажи квартир, а местные жители сидят в подвалах. Я уверен о том, что они не дают им выйти. И нашим ребятам приходится в этом направлении ювелирно работать», — пояснил эксперт.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что ВС России продолжат наступление в зоне спецоперации предстоящей осенью и зимой. В то же время он затруднился выделить приоритетные направления наступления, поскольку первостепенная задача для России – обеспечение безопасности собственных территорий. ВС РФ везде будут продвигаться вперед, подчеркнул депутат.

Ранее профессор Малинен предрек появление войск НАТО на Украине и без одобрения США.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами