В России продлят еще на два года госзаказ на беспилотники

В Минпромторге заявили, что госзаказ на БПЛА продлят на 2026–2027 гг

Государственный гражданский заказ (ГГЗ) на беспилотники планируют продлить на два года. Об этом сообщил начальник отдела нормативного регулирования и финансово-экономического обеспечения управления беспилотных систем Минпромторга Андрей Ушаков на форуме «Дрон Экспо 2025» в Казани, его цитирует газета «Ведомости».

«Хотим продлить и проводим мероприятия по продлению этого инструмента на 2026–2027 гг.», – сказал он.

По его словам, бюджет на будущие годы пока находится в проработке, но ведомство рассчитывает, что он останется на уровне текущего года.

Объем финансирования ГГЗ на беспилотные авиасистемы на ближайшие два года будет понятен осенью, когда в Госдуму внесут проект бюджета.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что выпуск беспилотных авиационных систем в России в три раза превысил запланированные объемы.

Ранее сообщалось, что Минпромторг планирует изменить подход к гражданскому госзаказу на беспилотники.