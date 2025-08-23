Разбившийся на Украине пилот МиГ-29 оказался одним из «призраков Киева»

Летчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Бондарь, который разбился на истребителе МиГ-29, служил в бригаде «Призрак Киева». Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Разбившийся при посадке пилот МиГ-29 майор Сергей Бондарь служил в 40-й бригаде тактической авиации, известной как «Призрак Киева». Он занимал должность заместителя командира эскадрильи», — говорится в материале.

По информации издания, Бондарь работал преподавателем в украинском Национальном авиационном университете. После этого он вернулся в ВСУ, где выполнял боевые вылеты на самолетах Л-39 и МиГ-29.

Воздушные силы Украины сообщили, что в ночь на 23 августа на Украине потерпел крушение истребитель МиГ-29. По данным военных, авария произошла при заходе самолета на посадку после выполнения боевого задания. В результате катастрофы погиб пилот — майор Сергей Викторович Бондарь 1979 года рождения. Причины и обстоятельства случившегося выяснялись.

Ранее на Запорожье российские силы ПВО сбили украинский истребитель.