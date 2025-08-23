На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Священник сообщил об участившихся атаках ВСУ на храмы в Белгородской области

Протоиерей Михаил Чайка: ВСУ усилили обстрелы храмов в Белгородской области
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Украинские военные всё чаще обстреливают храмы в Белгородской области. Об этом сообщил РИА Новости благочинный Валуйского округа Белгородской области протоиерей Михаил Чайка.

По его словам, атаки с применением FPV-дронов продолжаются уже четвертый месяц подряд, и под обстрелы попадают в том числе святыни.

Священник предположил, что удары могут быть связаны с тем, что в церквях совершаются молитвы за российских военных — как за павших, так и за находящихся на фронте.

В последний раз украинские войска атаковали храм 19 августа. Тогда пострадало здание в селе Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области. По данным SHOT, храм Покрова Пресвятой Богородицы подвергся атаке во время службы. С помощью чего была совершена атака и есть ли повреждения, не уточняется.

В результате удара пострадала местная жительница. В данный момент ей оказывают медицинскую помощь.

Ранее дрон ВСУ атаковал церковь в Харьковской области.

