В США предрекли удар по России тысячами дальнобойных «Фламинго»

Массовое производство дальнобойных ракет Flamingo («Фламинго») даст возможность ВСУ наносить сокрушительные удары вглубь российской территории. Об том пишет обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик.

По словам автора, компания Fire Point планирует с октября выпускать по семь ракет Flamingo ежедневно. Тревитик подчеркивает, что «Фламинго» с дальностью полета 3000 км и боеголовкой весом 1150 кг превосходит по дальности и разрушительной силе все имеющееся у Украины ракетное вооружение и беспилотники. Производство 2555 ракет в год, по его мнению, может существенно изменить ситуацию.

Тревитик предполагает, что заостренная форма «Фламинго» может говорить о ее способности пробивать укрепленные бункеры, а боеголовка может быть переделанной авиабомбой. Ракета, оснащенная реактивным двигателем, запускается с рельсовой направляющей на двухосном прицепе.

Он отмечает распространенность и надежность турбовентиляторных двигателей АИ-25ТЛ, используемых в «Фламинго», которые также устанавливаются на учебные самолеты L-39 Albatros, которых произведены тысячи, что облегчает поиск двигателей.

Тревитик проводит параллель между характеристиками Flamingo и крылатой ракетой FP-5, предлагаемой компанией Milanion, которая, как сообщается, оснащена инерциальной и спутниковой навигацией, устойчивой к воздействию РЭБ.

Автор заключает, что в случае наращивания производства Flamingo, Украина получит крайне ценный инструмент для поражения важных целей в глубоком тылу России, причем с большей эффективностью. Тревитик предполагает, что Fire Point может привлечь зарубежных партнеров, в частности Milanion, для увеличения объемов производства, если сотрудничество еще не налажено.

