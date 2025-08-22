На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бойцы ВСУ спасли российских военных и сдались в плен

RT: бойцы ВСУ откопали российских военных и сдались в плен
РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) однажды откопали российских военных, которых засыпало в окопе, после чего сдались в плен. Об этом рассказал военкору RTАнне Долгаревой снайпер с позывным «Тагил».

«Было такое, что наших засыпало в окопе, а откопали их… двое хохлов, которые рядом сидели на точке. А потом все вместе рванули к нашим позициям», — рассказал он.

По словам «Тагила», эти украинцы были насильно мобилизованными.

22 августа замкомандира батальона по военно-политической работе группировки войск РФ «Восток» с позывным «Рапира» рассказал, что украинские военнослужащие стали чаще сдаваться в плен после сброса листовок в виде долларовых купюр с дронов российских подразделений.

По его словам, листовки выполнены в виде долларов и евро, что привлекает внимание солдат ВСУ. На обороте размещены призывы сдаться без оружия, QR-коды и тексты, предупреждающие, что их правительство использует их жизни для своих интересов.

Ранее Алаудинов рассказал о желающих получить гражданство России пленных военных ВСУ.

