Алаудинов рассказал о желающих получить гражданство России пленных военных ВСУ

Количество сдавшихся в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые хотят получить гражданство России, постоянно растет. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«О гражданстве РФ просили пленные бойцы ВСУ. Некоторым из них верховный главнокомандующий (Владимир Путин. — «Газета.Ru») удовлетворил ходатайство, дав им гражданство Российской Федерации», — заявил Алаудинов.

По его словам, среди них есть и те, кто после получения гражданства России вступил в ряды Вооруженных сил РФ.

«И защищают сегодня в наших рядах Россию», — продолжил генерал-лейтенант.

По его словам, эта тенденция будет только увеличиваться.

«Желающих получить гражданство Российской Федерации с каждым днем все больше и больше», — отметил командир «Ахмата».

Он добавил, что украинских военнопленных, которые хотят встать с российскими бойцами в один строй, тоже становится «все больше и больше».

До этого украинский военнослужащий Владимир Бережных, взятый в плен в Курской области, заявил, что хотел остаться в России. По словам солдата, для этого он переоделся в одежду местных жителей и притворился гражданским, но выдал себя натовскими берцами.

Как рассказал военный, он хотел найти себе женщину и остаться жить в России, потому что на родине его судьба не сложилась.

Ранее обменянные солдаты ВСУ отказались снова воевать против России.