КНДР испытала ракету со сверхтяжелой боеголовкой

КНДР 18 сентября испытала ракету со сверхтяжелой боеголовкой массой 4,5 т. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи(ЦТАК).

Целью запуска было подтверждение точности поражения цели на дальности 320 км.

18 сентября японское агентство Kyodo писало о двух ракетных пусках Северной Кореи.

В мае КНДР провела опытный запуск тактической баллистической ракеты с новой самоуправляемой навигационной системой. Испытания, при которых присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прошли 17 мая. Северокорейские военные запустили несколько ракет малой дальности из окрестностей города Вонсан. Они пролетели примерно 300 км и упали в Японское море.

В апреле Ким Чен Ын рассказал, что Северная Корея перевела все тактические, стратегические и операционные ракеты различной дальности на твердотопливные двигатели. При этом была выполнена задача по созданию возможностей для оснащения ракет ядерными и управляемыми боеголовками.

Ранее МИД РФ назвал бездоказательными обвинения в военном сотрудничестве с КНДР.