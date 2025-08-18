Сырский рассказал об использовании искусственного интеллекта в ВСУ

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) искусственный интеллект (ИИ) используется повсеместно. Об этом в интервью изданию «РБК-Украина» заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

«Он используется фактически везде. Хотя надо учитывать, что он может ошибаться», — заявил он.

По словам Сырского, ИИ находится на этапе развития и внедрения в оборонные проекты. Он отметил, что для этого в структуре ВСУ созданы специальные подразделения, отвечающие за ИИ.

Главком ВСУ отметил, что ИИ применяют в системах противовоздушной обороны. По его словам, зенитные пулеметные или пушечные установки оснащены технологиями прицеливания, захвата, сопровождения и идентификации цели.

В ходе интервью Сырский рассказал, что в текущем году на фоне ухудшения положения ВСУ на вооружение планируется принять 15 тыс. наземных роботов.

Помимо этого, он сообщил, что российские военные сумели прорваться под Красноармейском (украинское название — Покровск) из-за особенностей местности и отсутствия сплошной линии фронта украинской стороны на этом участке.

