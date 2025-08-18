На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сырский рассказал об использовании искусственного интеллекта в ВСУ

Главком ВСУ Сырский: ИИ в армии Украины используется практически везде
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) искусственный интеллект (ИИ) используется повсеместно. Об этом в интервью изданию «РБК-Украина» заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

«Он используется фактически везде. Хотя надо учитывать, что он может ошибаться», — заявил он.

По словам Сырского, ИИ находится на этапе развития и внедрения в оборонные проекты. Он отметил, что для этого в структуре ВСУ созданы специальные подразделения, отвечающие за ИИ.

Главком ВСУ отметил, что ИИ применяют в системах противовоздушной обороны. По его словам, зенитные пулеметные или пушечные установки оснащены технологиями прицеливания, захвата, сопровождения и идентификации цели.

В ходе интервью Сырский рассказал, что в текущем году на фоне ухудшения положения ВСУ на вооружение планируется принять 15 тыс. наземных роботов.

Помимо этого, он сообщил, что российские военные сумели прорваться под Красноармейском (украинское название — Покровск) из-за особенностей местности и отсутствия сплошной линии фронта украинской стороны на этом участке.

Ранее стало известно, сколько «миротворцев» Литва направит на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами