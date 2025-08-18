За ночь над регионами и морями России сбили более 20 беспилотников

За прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака началась около 20:00 мск и продолжалась до 6:00 мск. Среди сбитых целей — восемь беспилотников над Тамбовской областью, пять над акваторией Азовского моря, два над Черным морем, по два над Белгородской и Ростовской областями, а также по одному беспилотнику над Курской, Воронежской областями, Краснодарским краем и республикой Крым.

На прошлой неделе Белгород и Белгородская область подвергались массированной атаке украинских беспилотников. Прилеты начались в среду, 13 августа, продолжались ночью и не ослабевали в течение следующего дня. В небе над регионом сбили около 200 БПЛА, были ранены несколько десятков человек, а один не выжил.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

