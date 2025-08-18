На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-офицер СБУ рассказал об организаторах покушения на него

Прозоров: покушение на меня организовал Департамент контрразведки СБУ
true
true
true
close
РИА «Новости»

Бывший офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров считает, что покушение на него в в апреле 2024 года организовали украинские спецслужбы. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам Прозорова, нити покушения тянутся в 5-е управление Департамента контрразведки СБУ. Так, житель одной из республик Донбасса, переехавший в Россию, был завербован СБУ. Он проводил разведку и доразведку местности. В покушении принимали участие еще несколько человек, россиян и граждан других государств.

В настоящее время дело о покушении на Прозорова находится в суде. Его рассмотрение начнется в конце августа — начале сентября.

9 апреля сообщалось, что курьер Иван Паскарь не признает вину в покушении на экс-подполковника СБУ Владимира Прозорова.

Покушение на Прозорова было совершено 12 апреля прошлого года в Москве. Злоумышленники взорвали принадлежащий бывшему офицеру СБУ автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Он получил ранения ног и руки, но остался жив. Взрыв произошел в Западном Дегунино. Машина была припаркована около жилого дома на Коровинском шоссе. Прозорова, находившегося за рулем автомобиля, госпитализировали.

Ранее Прозоров объяснил, почему покушение на него не удалось.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами