Экс-офицер СБУ рассказал об организаторах покушения на него

Бывший офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров считает, что покушение на него в в апреле 2024 года организовали украинские спецслужбы. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам Прозорова, нити покушения тянутся в 5-е управление Департамента контрразведки СБУ. Так, житель одной из республик Донбасса, переехавший в Россию, был завербован СБУ. Он проводил разведку и доразведку местности. В покушении принимали участие еще несколько человек, россиян и граждан других государств.

В настоящее время дело о покушении на Прозорова находится в суде. Его рассмотрение начнется в конце августа — начале сентября.

9 апреля сообщалось, что курьер Иван Паскарь не признает вину в покушении на экс-подполковника СБУ Владимира Прозорова.

Покушение на Прозорова было совершено 12 апреля прошлого года в Москве. Злоумышленники взорвали принадлежащий бывшему офицеру СБУ автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Он получил ранения ног и руки, но остался жив. Взрыв произошел в Западном Дегунино. Машина была припаркована около жилого дома на Коровинском шоссе. Прозорова, находившегося за рулем автомобиля, госпитализировали.

Ранее Прозоров объяснил, почему покушение на него не удалось.