Курьер, обвиняемый в покушении на Прозорова, не признал вину

РИА: курьер Паскарь не признает вину в покушении на экс-полковника СБУ Прозорова

Курьер Иван Паскарь не признает вину в покушении на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова. Об этом заявил РИА Новости его адвокат Муслим Джамалутдинов.

Юрист заявил, что его подзащитный не признает вину в полном объеме. Однако в судебных документах утверждалось, что Паскарь, напротив, признал вину и помогает расследованию дела, отметило агентство.

Сам Паскарь после задержания заявил, что он просто занимался своей работой и не знал, что ему подложили взрывное устройство для автомобиля Прозорова Toyota Land Cruiser Prado.

12 апреля прошлого года в Москве на Прозорова было совершено покушение. Злоумышленники взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ. Он получил ранения ног и руки, но остался жив. Взрыв произошел в Западном Дегунино. Машина была припаркована около жилого дома на Коровинском шоссе. Прозорова, находившегося за рулем автомобиля, госпитализировали.

Ранее Прозоров объяснил, почему покушение на него не удалось.