Глава Воронежа сообщил о повреждениях дома и десяти авто после атаки БПЛА

В Воронеже упавшие обломки беспилотника повредили часть жилого дома и десять автомобилей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Петрин.
По его словам, пострадали остекление одной квартиры и технический этаж здания, также повреждения зафиксированы на десяти машинах. Он уточнил, что специалисты в ближайшее время восстановят тепловой контур квартиры и помещения, а владельцы автомобилей смогут рассчитывать на компенсацию. Жителям рекомендовано обращаться по телефону дежурного ЕДДС или напрямую в управу района.
Губернатор региона Александр Гусев этим утром информировал, что силы ПВО Минобороны отразили атаку около пяти беспилотников над тремя районами области. В результате падения обломков был ранен монтер пути железнодорожной станции, которого госпитализировали в районную больницу.
Также временно приостанавливали движение нескольких поездов из-за повреждения линии электропередачи. Кроме того, специалисты ликвидировали возгорания на вещевом рынке и в магазине в одном из районов.
Ранее на Украине выдвинули обвинения губернатору Воронежской области.