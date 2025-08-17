На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Воронежа сообщил о повреждениях дома и десяти авто после атаки БПЛА

Мэр Петрин: в Воронеже обломки БПЛА повредили жилой дом и десять автомобилей
Inna Varenytsia/Reuters

В Воронеже упавшие обломки беспилотника повредили часть жилого дома и десять автомобилей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Петрин.

По его словам, пострадали остекление одной квартиры и технический этаж здания, также повреждения зафиксированы на десяти машинах. Он уточнил, что специалисты в ближайшее время восстановят тепловой контур квартиры и помещения, а владельцы автомобилей смогут рассчитывать на компенсацию. Жителям рекомендовано обращаться по телефону дежурного ЕДДС или напрямую в управу района.

Губернатор региона Александр Гусев этим утром информировал, что силы ПВО Минобороны отразили атаку около пяти беспилотников над тремя районами области. В результате падения обломков был ранен монтер пути железнодорожной станции, которого госпитализировали в районную больницу.

Также временно приостанавливали движение нескольких поездов из-за повреждения линии электропередачи. Кроме того, специалисты ликвидировали возгорания на вещевом рынке и в магазине в одном из районов.

Ранее на Украине выдвинули обвинения губернатору Воронежской области.

