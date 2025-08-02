На Украине выдвинули обвинения губернатору Воронежской области

Губернатора Воронежской области обвинили на Украине в финансировании ВС РФ

Генпрокуратура Украины заочно обвинила губернатора Воронежской области Александра Гусева в финансировании российской армии. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины в Telegram-канале.

«Органы прокуратуры Украины заочно сообщили о подозрении губернатору Воронежской области РФ в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины», — говорится в сообщении.

По данным следствия, российский чиновник финансово и материально обеспечивал военнослужащих ВС РФ, которые ведут боевые действия против ВСУ. В частности, он организовал передачу дронов, радиостанций, генераторов, автомобилей, приборов ночного видения, а также обеспечил выделение средств из резервного фонда правительства региона для лиц, участвующих в боевых действиях.

С октября 2022 года Гусев находится под санкциями Украины. Кроме того, он включен в санкционные списки США, Канады, Великобритании, ЕС, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

В марте СБУ предъявила заочные обвинения телеведущему Борису Корчевникову.

Ранее на Украине обвинили пять генералов ВС РФ в «военных преступлениях».