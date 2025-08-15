Азербайджанский наемник ВСУ с тату в виде свастики сдался в плен армии России

Наемник из Азербайджана, военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады украинской армии Азазаде Асим Махир оглы сдался в плен в окрестностях села Петровское на границе Луганской Народной Республики и Харьковской области. Об этом пишет ТАСС.

По словам мужчины, он уроженец Баку. В плен сдался после того, как оказался в окружении российских войск. В беседе с агентством военный продемонстрировал татуировки с нацистской символикой, в том числе свастикой.

Других подробностей не приводится.

7 августа сообщалось, что российские военнослужащие взяли в плен наемника украинской армии из Вьетнама. Как заявил мужчина, он единственный, кто остался в живых после удара ВС России по его позиции. На форме наемника был шеврон четвертого интернационального легиона украинских войск, куда набирают военнослужащих из разных стран.

Позже ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах, писало, что его состояние оценивают как нормальное.

Ранее ВС РФ уничтожили наемников ВСУ, сбежавших с позиций после бомбежки.