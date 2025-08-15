На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Наемник украинской армии из Азербайджана сдался в плен ВС РФ

Азербайджанский наемник ВСУ с тату в виде свастики сдался в плен армии России
true
true
true
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Наемник из Азербайджана, военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады украинской армии Азазаде Асим Махир оглы сдался в плен в окрестностях села Петровское на границе Луганской Народной Республики и Харьковской области. Об этом пишет ТАСС.

По словам мужчины, он уроженец Баку. В плен сдался после того, как оказался в окружении российских войск. В беседе с агентством военный продемонстрировал татуировки с нацистской символикой, в том числе свастикой.

Других подробностей не приводится.

7 августа сообщалось, что российские военнослужащие взяли в плен наемника украинской армии из Вьетнама. Как заявил мужчина, он единственный, кто остался в живых после удара ВС России по его позиции. На форме наемника был шеврон четвертого интернационального легиона украинских войск, куда набирают военнослужащих из разных стран.

Позже ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах, писало, что его состояние оценивают как нормальное.

Ранее ВС РФ уничтожили наемников ВСУ, сбежавших с позиций после бомбежки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами