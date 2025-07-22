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ВС РФ уничтожили наемников ВСУ, сбежавших с позиций после бомбежки

ТАСС: ВС РФ уничтожили сбежавших с позиций латиноамериканских наемников ВСУ
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Российские операторы БПЛА уничтожили группу латиноамериканских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбежавшую из села Александроград в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, российские FPV-дроны догнали бронетехнику иностранцев на территории Днепропетровской области. Обе машины были уничтожены вместе с десантом.

«Там [была] довольно немаленькая группа», — уточнили в силовых структурах.

Кроме того, еще более десяти человек ушли пешком и на мотоциклах.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что группа латиноамериканских наемников ВСУ сбежала из Александрограда спустя сутки после переброски их на линию фронта. Силовики рассказали, что «экипированные до зубов» латиноамериканцы покинули свои позиции в панике, «кто на чем», испугавшись ударов российских авиабомб. В силовых структурах подчеркнули, что убегающих латиноамериканцев атаковали российские FPV-дроны.

Ранее зарплаты иностранных наемников на Украине сравнили с доходом мобилизованных бойцов ВСУ.

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