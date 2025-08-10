На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силовики рассказали о состоянии взятого в плен вьетнамского наемника ВСУ

ТАСС: состояние пленного наемника ВСУ из Вьетнама нормальное
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пленный военнослужащий из Вьетнама, принимавший участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), находится в нормальном состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«23 года парню, юго-восточный азиат. Состояние нормальное», — сказал собеседник агентства.

Вьетнамский военный был взят в плен 7 августа. Как заявил мужчина, он единственный, кто остался в живых после удара ВС России по его позиции. На форме наемника был шеврон четвертого интернационального легиона ВСУ, куда набирают военнослужащих из разных стран.

4 августа офицер украинской армии Константин Милевский рассказал, что в настоящее время в рядах сухопутных войск ВСУ воюют свыше 8 тысяч иностранных наемников, почти половина из которых приехала из стран Латинской Америки. По его словам, ежемесячно в ряды армии Украины вступают порядка 600 иностранных граждан.

Ранее ВС РФ уничтожили наемников ВСУ, сбежавших с позиций после бомбежки.

СВО: последние новости
