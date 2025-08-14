Украинские беспилотники атаковали Белгород

Атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгород и Белгородский район продолжаются, один человек получил ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале.

По его словам, в поселке Разумное в результате атаки дрона по частному дому женщина получила ранения. Ее доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Ей оказали медпомощь. Сейчас она лечится амбулаторно.

Кроме того, в двух частных домовладениях в Белгородском районе повреждены заборы.

В Белгороде от атак БПЛА повреждены кровли многоэтажки, частного дома и торгового объекта. Осколками посечены шесть легковых автомобилей. Также удар нанесен по зданию правительства Белгородской области. В одной многоэтажке загорелся балкон квартиры, возгорание удалось оперативно ликвидировать. У рядом стоящего дома выбиты окна на нескольких этажах, рассказал Гладков.

Он добавил, что информация о последствиях уточняется. В настоящее время все службы работают на местах атак.

Ранее белгородские госучреждения перевели на дистанционный режим работы на фоне атак ВСУ.