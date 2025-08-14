На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинские беспилотники атаковали Белгород

Гладков: атаки беспилотников ВСУ на Белгород и Белгородский район продолжаются
true
true
true
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгород и Белгородский район продолжаются, один человек получил ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале.

По его словам, в поселке Разумное в результате атаки дрона по частному дому женщина получила ранения. Ее доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Ей оказали медпомощь. Сейчас она лечится амбулаторно.

Кроме того, в двух частных домовладениях в Белгородском районе повреждены заборы.

В Белгороде от атак БПЛА повреждены кровли многоэтажки, частного дома и торгового объекта. Осколками посечены шесть легковых автомобилей. Также удар нанесен по зданию правительства Белгородской области. В одной многоэтажке загорелся балкон квартиры, возгорание удалось оперативно ликвидировать. У рядом стоящего дома выбиты окна на нескольких этажах, рассказал Гладков.

Он добавил, что информация о последствиях уточняется. В настоящее время все службы работают на местах атак.

Ранее белгородские госучреждения перевели на дистанционный режим работы на фоне атак ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами