ФСБ показала карту регионов РФ, куда могла долететь украинская ракета «Сапсан»

Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) обнародовала карту регионов РФ, которые теоретически могла поразить украинская дальнобойная ракета «Сапсан». Об этом сообщает РИА Новости.

ФСБ РФ ранее сообщила, что Россия сорвала планы Украины по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Сапсан. В ведомстве уточнили, что Киев развивал собственную секретную ракетную программу по технологиям и запасам, оставшихся от СССР и планировал удары вглубь территории России с разрешения НАТО.

В Минобороны России в свою очередь раскрыли подробности массированных ударов по объектам ВПК Украины. Так, в течение июля Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) в Сумской и Днепропетровской областях уничтожили украинские конструкторские бюро, заводы по производству ракетного топлива, а также объекты по сборке дальнобойных ракет «Сапсан», создаваемые при помощи Европы. Входе обстрела поражены также западные комплексы противовоздушной обороны — четыре ЗРК «Patriot» и радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США, которые «прикрывали» объекты ВПК.

Ранее ФСБ добыла аудио с разговорами сотрудников ВПК Украины о проекте «Сапсан».