ФСБ добыла аудио с разговорами сотрудников ВПК Украины о проекте «Сапсан»

ФСБ России опубликовала записи разговоров сотрудников военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, которые обсуждали производство компонентов ракетного комплекса «Сапсан». Эта запись оказалась в распоряжении RT.

«ФСБ удалось добыть ценные разведданные — записи разговоров сотрудников украинского ВПК о проекте «Сапсан», — говорится в публикации.

На одной из записей сотрудники предприятия обсуждают контракт на производство ракетного комплекса. На другой они говорят о провалившихся мерах безопасности на Павлоградском заводе. Помимо прочего упоминается сотрудник, которому отменили бронь от мобилизации.

Утром 14 августа в рамках совместной операции ФСБ России и Минобороны нанесли поражение объектам ВПК Украины, которые задействовались в создании ракетных комплексов «Сапсан». В результате планы Украины по развитию собственной ракетной программы были сорваны на длительный срок.

По данным ФСБ России, украинцы планировали использовать баллистические ракеты «Сапсан» для ударов вглубь РФ на расстояние 500-750 км. В радиус их поражения теоретически попадали Москва, Донецк, Калуга, Тула и другие города, а также российский ядерный центр в Сарове в Нижегородской области.

Как сообщила британская газета The Times, массовое производство баллистической ракеты «Сапсан» на Украине началось в конце июня.

Ранее ФСБ оценила ущерб Украины после ударов по производству ракет «Сапсан».