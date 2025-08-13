На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии рассказали предстоящих совместных военных учениях с РФ

БелТА: в военные учения РФ и Белоруссии включат планирование применения «Орешника»
true
true
true
close
Виктор Толочко/РИА «Новости»

В ходе совместных военных учений РФ и Белоруссии «Запад-2025» в сентябре будет отработано планирование применения тактического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник». Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, передает БелТА.

По его словам, отработка применения оружия такого рода является важным элементом сдерживания.

«Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью», — сказал он.

Хренин подчеркнул, что Россия и Белоруссия демонстрируют миролюбие и открытость, однако «порох всегда надо держать сухим». Отмечается, что во время учений будет отработано именно «планирование применения» оружия.

В марте текущего года состоялась проверка боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко. Сообщалось, что командование ВС Белоруссии учло опыт современных конфликтов для создания в рамках учений обстановки, приближенной к реальным боевым действиям. В связи с этим к тренировкам были привлечены расчеты ударных и разведывательных дронов, а также авиация.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится «набить морду» в войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами