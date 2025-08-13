В Белоруссии рассказали предстоящих совместных военных учениях с РФ

В ходе совместных военных учений РФ и Белоруссии «Запад-2025» в сентябре будет отработано планирование применения тактического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник». Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, передает БелТА.

По его словам, отработка применения оружия такого рода является важным элементом сдерживания.

«Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью», — сказал он.

Хренин подчеркнул, что Россия и Белоруссия демонстрируют миролюбие и открытость, однако «порох всегда надо держать сухим». Отмечается, что во время учений будет отработано именно «планирование применения» оружия.

В марте текущего года состоялась проверка боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко. Сообщалось, что командование ВС Белоруссии учло опыт современных конфликтов для создания в рамках учений обстановки, приближенной к реальным боевым действиям. В связи с этим к тренировкам были привлечены расчеты ударных и разведывательных дронов, а также авиация.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится «набить морду» в войне.