В Белоруссии организовали проверку боевой готовности военнослужащих

Проверка боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии началась 24 марта по поручению президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщило министерство обороны республики в официальном Telegram-канале.

«Государственным секретариатом Совета безопасности Республики Беларусь начата проверка боевой готовности вооруженных сил. Личному составу одной из воинских частей предстоит выполнить комплекс мероприятий по подготовке техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач», — говорится в заявлении.

Из него следует, что привлеченным к проверке подразделениям предстоит принять участие в мероприятиях по охране и обороне в заданном районе. Кроме того, солдаты должны будут отработать маскировку и выполнить контрольные стрельбы из штатного оружия.

По информации ведомства, командование ВС Белоруссии учло опыт современных конфликтов для создания в рамках учений обстановки, приближенной к реальным боевым действиям. В связи с этим к тренировкам были привлечены расчеты ударных и разведывательных дронов, а также авиация.

«В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности», — подчеркивается в публикации.

12 марта начальник Генерального штаба ВС Белоруссии Павел Муравейко заявил, что сейчас в армии страны происходит пик наращивания боевой подготовки. На этом фоне обучение личного состава для дальнейшего выполнения соответствующих задач проводится с очень высокой динамичностью.

Ранее в Белоруссии рассказали об изменении системы подготовки военнослужащих.