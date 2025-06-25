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ОАК передала Минобороны России партию новых истребителей

ОАК передала ВС России партию новых истребителей Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Вооруженным силам РФ очередную партию новых истребителей Су-35С. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба «Ростеха».

«Новые истребители прошли полный цикл заводских испытаний и совершили перелет на аэродром базирования», — отметили в госкорпорации.

Там добавили, что принимавшие машины летчики ВКС России выразили благодарность сотрудникам завода за вклад в обеспечение обороноспособности страны.

Первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков заявил, что военные летчики высоко оценивают истребители Су-35С.

«В ходе специальной военной операции самолет зарекомендовал себя как лучший в своем классе. Эти истребители показывают наилучшие летные качества, превосходные характеристики навигационного и прицельного комплексов», — сказал он.

В прошлый раз новые истребители ВС России поставили в мае.

Ранее в российскую армию поступила партия Су-57 и Су-34.

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