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Минобороны РФ получило партию новых Су-34

ОАК передала Минобороны России партию новых Су-34

Партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 получило Минобороны РФ от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Предприятия наращивают объемы производства этих самолетов, об этом сообщили в официальном Telegram-канале «‎Ростеха»‎.

Как уточняется, самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, их проверили в разных режимах работы, также истребители-бомбардировщики совершили перелет на аэродром базирования.

«Су-34 составляет основу ударной мощи российской фронтовой авиации. Боевой «селезень» – лучший самолет в своем классе. Сегодня он решает важнейшие задачи в зоне СВО и демонстрирует высокую эффективность, отличные маневренные и боевые качества», – сказал первый заместитель гендиректора «‎Ростеха» Владимир Артяков.

В организации отметили, что самолет применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.

В начале апреля в сети появились уникальные видеокадры, снятые англоязычным наемником, демонстрирующие применение истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне СВО. Ролик, опубликованный в Telegram-канале «Военная хроника», запечатлел пролет Су-34 на сверхмалой высоте с последующим сбросом фугасной авиабомбы с парашютной системой на позиции ВСУ.

Ранее в российскую армию поступила партия Су-57 и Су-34.

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