Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) разваливается под давлением российских войск, которые продвинулись на 10 км за сутки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

SHOT приводит данные украинских мониторинговых каналов. Согласно этой информации, Вооруженные силы России за последние сутки совершили рывок между населенными пунктами Доброполье и Константиновка.

Украинские военкоры утверждают, что ВС РФ действуют тактикой малых групп, обходят укрепления и заходят в тыл ВСУ, после чего начинают закрепление. Некоторые каналы пишут, что российские военные уже перерезали трассу между Добропольем и Краматорском на западе Донецкой народной республики.

Российские военкоры в свою очередь призывают не спешить и дождаться официальной информации. Параллельно они отмечают, что у ВСУ не осталось единой линии фронта, а также наблюдается нехватка бойцов.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что несколько подразделений ВСУ оказались в огневом мешке в районе поселка Клебан Бык под Константиновкой.

Ранее военный эксперт Сергей Марков заявил, что ВС РФ прорывом под Добропольем сделали подарок Путину и Трампу.