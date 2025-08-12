На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подразделения ВСУ под Константиновкой попали в огневой мешок

Кимаковский: ВС РФ взяли подразделения ВСУ в огневой мешок под Константиновкой
Alina Smutko/Reuters

Несколько подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в огневом мешке в районе поселка Клебан Бык под Константиновкой в Донецкой народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Российские войска также перерезали трассу между Красноармейском и Добропольем в ДНР.

По словам Кимаковского, возможности выхода у ВСУ на этом участке фронта больше нет.

Украинский аналитический портал Deep State ранее сообщил, что Вооруженные силы РФ прорвали оборону украинских войск между населенными пунктами Константиновка и Доброполье в ДНР. Из публикации следует, что российские войска продвинулись вглубь фронта на 10 км в районе населенных пунктов Золотой Колодец и Кучеров Яр. После этого им удалось закрепиться на позициях в населенном пункте Веселое и перейти в наступление в направлении трассы Доброполье — Краматорск.

Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил, что ему поступает информация об увеличении количества пленных украинских солдат в районе Клебан-Быковского водохранилища и близлежащих населенных пунктов на Константиновском направлении.

Ранее военный корреспондент рассказал, что ВСУ у Константиновки попали в окружение.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
