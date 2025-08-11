В России запретят закупать за границей форму для российских военных

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 2026 года закупку для российских военных формы иностранного производства. Документ выложили на сайт официального опубликования правовых актов.

К 2027 году военная форма должна производиться не только на территории РФ отечественными компаниями, но и из российского трикотажа и тканей.

Указ вступил в силу в момент подписания — в понедельник, 11 августа.

Недавно председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия должна развивать свою легкую промышленность и перестать закупать за границей ткани для пошива военной формы. Он отметил, что развитие легкой промышленности создаст новые рабочие места и обеспечит развитие технологий в стране.

До этого Путин подписал указ, вносящий изменения в правила ношения военной формы. Полевая форма военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации теперь включает боевую рубашку камуфлированной расцветки. Высшим офицерам Военно-Морского Флота и береговых войск положена дополнительная парадно-выходная тужурка черного цвета.

Ранее в России начали создавать форму для военнослужащих с инвалидностью.