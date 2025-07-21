Володин призвал шить военную форму из российских тканей

Россия должна развивать свою легкую промышленность и перестать закупать за границей ткани для пошива военной формы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит сайт нижней палаты парламента.

По словам спикера, развитие легкой промышленности создаст новые рабочие места и обеспечит развитие технологий в стране. Он отметил, что в России уже имеются производственные мощности для пошива военной формы из отечественных тканей, поэтому можно отказаться от зарубежных материалов.

«Неправильно, когда деньги уходят в экономику других стран», — подчеркнул Володин.

Как отмечается на сайте Госдумы, спикер поручил своему заместителю Александру Жукову, а также главам комитетов по обороне и по промышленности и торговле Андрею Картаполову и Владимиру Гутеневу «разработать поправки в законодательство о запрете закупки за рубежом тканей для военной формы».

Тем временем в Госдуму внесли законопроект, который предполагает наделение участников специальной военной операции (СВО) правом получать второе бесплатное профессиональное образование. По словам сенатора Владимира Якушева, данная мера не только окажет поддержку бойцам, но и поможет развитию системы профобразования в РФ.

До этого депутаты предложили освободить участников спецоперации и многодетные семьи от уплаты налога на доходы по банковским вкладам. Законопроект направлен в правительство на заключение.

Ранее в Госдуме предложили разрешить альтернативную службу на оборонных заводах.