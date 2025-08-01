ТАСС: в Харьковской области пропал погранотряд ВСУ после боев у Дегтярного

В Харьковской области после боев у Дегтярного пропал погранотряд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Родные и близкие военнослужащих 1-го погранотряда Украины сообщают, что о судьбе их родственников ничего неизвестно после окончания ожесточенных боев в районе села Дегтярное», — говорится в сообщении.

В силовых структурах добавили, что командование ВСУ отрицает потерю контроля над этим населенным пунктом.

До этого военкор Александр Коц заявил, что Вооруженные силы РФ взятием под контроль села Дегтярное в Харьковской области открыли новый фронт в зоне спецоперации. Наступая с этого направления, российская армия, по его словам, сможет создать контуры новой буферной зоны в приграничье и выйти на Волчанск.

Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что российские военнослужащие могут взять и Купянск. На Украине ситуацию практически не комментируют — президент страны Владимир Зеленский заявлял лишь о непростой ситуации в Харьковской области. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее родственники сообщили о сотнях пропавших бойцов ВСУ в Сумской области.