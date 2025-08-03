Более 10 украинских солдат ежедневно пропадают без вести в Юнаковке, расположенной в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Источник агентства уточнил, что речь идет о бойцах 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Подтверждается информация о больших потерях <...> ВСУ в Юнаковке. По данным родственников, после «мясных штурмов», не считая подтвержденных потерь, ежедневно пропадает без вести свыше 10 военнослужащих», — сказал он.

2 августа в российских силовых структурах заявили, что вторая рота 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинских войск практически в полном составе пропала в районе Юнаковки в Сумской области. При этом командование ВСУ до сих пор не предоставило ясной информации об исчезнувших солдатах.

24 июля военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что военные Вооруженных сил РФ продолжают продвигаться на Сумском направлении. В частности, им удалось вклиниться в оборону ВСУ у Юнаковки на 14 км.

Ранее российские войска взяли под контроль поселок в Сумской области.