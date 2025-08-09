На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Цены на жилье в приграничных районах Харьковской области рухнули

РИА: жители приграничья Харьковской области распродают жилье за бесценок
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

В Изюмском, Купянском и Чугуевском районах Харьковской области жилье распродают по заметно заниженной цене. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, предложений на рынке недвижимости крайне мало, а стоимость указана значительно ниже средней. Такая ситуация связана с продвижением линии фронта и ростом напряженности в регионе.

Ближайшее к Волчанску жилье можно приобрести не ближе чем в 10 км от города. Так, в селе Бугаевка Чугуевского района однокомнатная квартира стоит 165 тыс. гривен (около 319 тыс. рублей), а в Высочиновке — двухкомнатная за 330,6 тыс. гривен (примерно 638 тыс. рублей).

Наибольшее число объявлений приходится на Старый Салтов. Здесь трехкомнатная квартира оценивается в $11 тыс. (около 878 тыс. рублей), а частный дом можно купить за $2,5–4,5 тыс. (от примерно 199,5 тыс. до 359 тыс. рублей).

В селе Великий Бурлук Купянского района однокомнатная квартира продается за $7 тыс. (около 558 тыс. рублей), а в пгт Боровая — за $6,5 тыс. (примерно 518,8 тыс. рублей).

Волчанск остается одним из ключевых оборонительных узлов ВСУ на востоке Харьковской области. Потеря контроля над ним осложнит украинской армии логистику на этом участке фронта.

Ранее СМИ утверждали, что уезжающие из города Сумы люди отказываются сдавать жилье солдатам ВСУ.

