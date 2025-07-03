В городе Сумы фиксируется отток населения, люди продают жилье и переезжают в другие регионы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.

В публикации отмечается, что люди пытаются уехать из города преимущественно своими силами. Источники отмечают, что уезжающие отказываются сдавать жилье украинским военнослужащим, на что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются в социальных сетях.

В силовых структурах подчеркнули, что на данный момент отток населения из областного центра идет, но идет не спеша.

По словам собеседника агентства, принудительная эвакуация приграничных сел Сумской области была проведена еще во время вторжения украинских военных в Курскую область.

До этого сообщалось, что российские военные выбили из села Юнаковка в Сумской области бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и открыли себе прямую дорогу на Сумы. Штурм Юнаковки, которая был стратегической высотой и самым укрепленным пунктом на пути к Сумам, длился 38 дней.

Ранее Сырский объявил о создании спецгруппы на фоне неудач ВСУ в Сумской области.