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Разведчики показали позиции в Волчанске, откуда ВСУ обстреливали Белгород

Российские разведчики показали позиции ВСУ в пригороде Волчанска
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РИА Новости

Российские разведчики показали позиции в пригороде Волчанска Харьковской области, откуда украинские военные ранее обстреливали Белгород и приграничные территории, сообщает РИА Новости.

«Здесь размещалась 120-мм и 155-мм артиллерия, работала по пригородам Белгорода, по Шебекино непосредственно», — рассказал интервью российский военный.

Уточняется, что российские разведчики оттеснили артиллерийские расчеты ВСУ с позиций, откуда украинская армия систематически обстреливала жилые кварталы и инфраструктуру приграничных российских территорий. Операция по выявлению и ликвидации этих огневых точек проводилась с применением дронов и средств РЭБ.

Накануне в силовых структурах сообщили, что российские военные из группировки войск «Север» завершили зачистку исторической части Волчанска, где участвовала в боях 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ. В это время ее командование было на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Харькове.

Ранее сообщалось, что ВСУ выводят штурмовые подразделения с фронта в Харьковской области.

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