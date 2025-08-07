Появилась информация о возможной высадке российских войск в подконтрольном ВСУ Херсоне

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России могут осуществить высадку в Херсоне, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

По его словам, предпосылки к этому есть. Более того, действия российских бомбардировщиков и истребителей, а также операторов БПЛА и артиллеристов явно готовят такой сценарий, написал блогер.

Подоляка добавил, что Вооруженные силы России успешно нарушают логистику ВСУ в Херсоне. Он рассказал о нанесении ударов беспилотниками по позициям украинских военных. Блогер допустил, что таким образом российские войска растягивают украинские силы перед возможной второй фазой летнего наступления.

6 августа ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» опубликовал пост, в котором сообщил, что ВСУ начали подготовку к обороне Херсона. По его словам, события развиваются в расположенном на Карантинном острове микрорайоне Корабел, который соединен с остальным городом мостом. Некоторые здания там превращены в укрепрайон.

Ранее сообщалось, что иностранные наемники прибывают в Николаев и Херсон.