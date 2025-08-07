На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появилась информация о возможной высадке российских войск в подконтрольном ВСУ Херсоне

Военный блогер Подоляка сообщил о возможной высадке ВС РФ в Херсоне
true
true
true
close
РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России могут осуществить высадку в Херсоне, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

По его словам, предпосылки к этому есть. Более того, действия российских бомбардировщиков и истребителей, а также операторов БПЛА и артиллеристов явно готовят такой сценарий, написал блогер.

Подоляка добавил, что Вооруженные силы России успешно нарушают логистику ВСУ в Херсоне. Он рассказал о нанесении ударов беспилотниками по позициям украинских военных. Блогер допустил, что таким образом российские войска растягивают украинские силы перед возможной второй фазой летнего наступления.

6 августа ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» опубликовал пост, в котором сообщил, что ВСУ начали подготовку к обороне Херсона. По его словам, события развиваются в расположенном на Карантинном острове микрорайоне Корабел, который соединен с остальным городом мостом. Некоторые здания там превращены в укрепрайон.

Ранее сообщалось, что иностранные наемники прибывают в Николаев и Херсон.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами