Минобороны назвало число сбитых над Россией дронов ВСУ

Минобороны РФ: над регионами уничтожены 27 БПЛА, три из них летели на Москву

Согласно заявлению российских военных, в субботу, начиная с 15:00, было нейтрализовано 27 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над различными регионами Российской Федерации, при этом четыре из них были сбиты над Московской областью.

«В период с 15:00 мск до 19:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.

По данным Минобороны, 15 беспилотников были сбиты над Брянской областью, 6 БПЛА - над Калужской областью, 4 БПЛА - над Московским регионом, включая 3 БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы. Кроме того, 2 дрона были сбиты над Тульской областью.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на 19 июля территория Украины подверглась массированной атаке, в ходе которой были задействованы сотни ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также более 30 ракет различных типов. Украинский лидер уточнил, что целями стали семь областей — Одесская, Кировоградская, Волынская, Днепропетровская, Сумская, Николаевская и Житомирская.

Ранее атаки беспилотников создали ж/д коллапс на юге России.