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Захарова предупредила о ядерной угрозе всему региону Каспийского моря

Захарова: над Каспием нависла ядерная угроза
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Эскалация на Ближнем Востоке создает серьезную ядерную угрозу для всех стран региона Каспийского моря. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Мы призываем и делаем все, чтобы вернуть это в русло переговоров, понимая, какая физическая угроза нависла над всем регионом, к которому мы тоже принадлежим. Там Каспий. Каспий — это не только Иран», — заявила дипломат.

Захарова напомнила, что Каспий — это несколько государств, в том числе и Россия. Представитель российского МИД подчеркнула, что Израиль имеет выход к другому водоему, который тоже граничит с целым рядом других государств.

Дипломат также призвала вспомнить аварию на АЭС Фукусима-1 в 2011 году, когда в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами произошло до 20% от выбросов при Чернобыльской аварии. Захарова подчеркнула, что это была локальная история и Япония имела все возможности локализовать катастрофу.

Незадолго до этого беспилотник Армии обороны Израиля снял последствия удара по тяжеловодному ядерному реактору Ирана в Араке. В момент атаки ядерный реактор не использовался. На предоставленных фотографиях видно, что пробоина образовалась в куполе реактора, также пострадали несколько башен и другие объекты на территории комплекса. Факт удара подтвердили обе стороны конфликта.

Ранее стало известно, что США готовятся обрушить МОР на Иран.

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ПМЭФ – 2025
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