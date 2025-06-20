Последствия удара Израиля по ядерному реактору в Иране попали на камеру

Беспилотник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) снял последствия удара по тяжеловодному ядерному реактору Ирана в Араке. Кадры были размещены в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В комментарии ЦАХАЛ к удару подчеркивается, что в момент атаки ядерный реактор не использовался.

Из снимков следует, что пробоина образовалась в куполе реактора, также пострадали несколько башен и другие объекты на территории комплекса. Факт удара подтвердили обе стороны конфликта.

Издание Axios со ссылкой на источники ранее сообщило, что США могут ударить мощнейшей неядерной бомбой в мире по иранскому ядерному объекту в Фордо. При этом в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) призвали стороны к деэскалации и назвали такой шаг излишним.

До этого издание The Economist писало, что Израиль начал войну с Ираном из-за данных о подготовки Корпусом стражей исламской революции сопряжения ядерной боеголовки с ракетой. Вечером 19 июня в Белом доме заявили, что Ирану понадобится пара недель для создания ядерного оружия. На этом фоне телеканал Fox News сообщил, что США не исключают применение тактического ядерного оружия в Иране.

Ранее журналист Херш рассказал о возможном ударе США по объекту в Иране.