В Тегеране назвали удар по ученым-атомщикам незаконным

Посол Ирана в РФ: удар Израиля по ученым является нападением на гражданских

Удар Израиля по домам иранских ученых является незаконным нападением на гражданских. Об этом РИА Новости рассказал посол Ирана в РФ Казем Джалали.

«Нападение на жилые дома командиров, ученых-атомщиков и других граждан не является законным и считается нападением на гражданские районы», — поделился дипломат.

Он добавил, что израильские военные «подло нацелился на все жилые районы и иранских военных и научных деятелей вместе с их семьями — женщинами и детьми».

До этого иранское агентство Fars сообщало, что иранские удары по Израилю парализовали Тель-Авив, население города большую часть времени проводит в убежищах.

17 июня командующий сухопутными силами армии Вооруженных сил Исламской Республики Каюмарс Хейдари заявил, что Иран атакует Израиль с применением нового вооружения.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

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