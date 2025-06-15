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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
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bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Отмечается, что в 2:04 по московскому времени сирены сработали на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Через несколько минут соответствующий сигнал запустили по всей территории страны.

До этого глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что по Одессе нанесли массированный удар беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы.

Вооруженные силы (ВС) России начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее в Госдуме предрекли продолжение ответных ударов по Украине.

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