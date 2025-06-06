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В Запорожье произошли взрывы

В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Воздушная тревога там не объявлялась.

Также 6 июня сообщалось о взрывах в Днепре.

В ночь на 6 июня Россия нанесла массированный удар ракетами Х-101, «Калибр» и «Искандер» по критической инфраструктуре Украины. В результате ударов в Киеве была уничтожена ТЭЦ-5, повреждена ТЭЦ-4 и уничтожен комплекс ПВО Patriot. Начальник Киевской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что на левом берегу Киева в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света. Также ударами ВС РФ обесточены районы Тернополя и Луцка.

Одновременно ВСУ атаковали Брянск, Энгельс и ряд других регионов России. В результате атак был поврежден многоэтажный дом и несколько НПЗ. Десять дронов сбили над Подмосковьем.

Ранее в Раде заявили об угрозе обрушения двух из пяти мостов через Днепр в Киеве.

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