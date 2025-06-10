В Госдуме предрекли продолжение ответных ударов по Украине: «Пусть боятся»

Депутат Колесник: Россия еще в полной мере не ответила Киеву за атаки и диверсии

Россия еще в полной мере не ответила Украине за диверсии и атаки на свои регионы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Я думаю, что пусть все-таки ждут, потому что мы пока ответили даже не в уровень. У нас пассажирские поезда пускают под откос, людей, детей не щадят. Мы по мирному населению не применяем оружие», — сказал Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что Россия может сделать так, что Украина перестанет существовать. Он призвал власти республики ждать, когда и в каком месте ВС РФ нанесут ответный удар. Этот вопрос находится в прерогативе верховного главнокомандующего Владимира Путина, уточнил Колесник.

«Пусть живут боятся…», — подытожил парламентарий.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары ВС РФ «стали громче», чем попытки Соединенных Штатов и других стран «принудить» Россию к миру, в связи с чем призвал к действиям против Москвы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Западе оценили влияние ударов ВСУ по российским аэродромам на ход СВО.