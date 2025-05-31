В США утилизируют первый в мире авианосец с ядерной установкой

Пентагон заключил контракт на $536 млн на утилизацию первого в мире авианосца с ядерной силовой установкой USS Enterprise (CVN-65). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении говорится, что компании NorthStar Maritime Dismantlement Services LLC (Вернон, штат Вермонт), присужден контракт на сумму $536 749 731 на демонтаж, переработку и утилизацию бывшего Enterprise (CVN-65). Работы по утилизации авианосца продолжатся до ноября 2029 года.

USS Enterprise завершил службу еще в 2012 году. Ожидалось, что он будет утилизирован до 2015 года, но затем эти планы постоянно откладывались. Официально он был выведен из состава Военно-морских сил США в 2017 году.

В 2022 году издание The Defense Post писало, что третий авианосец класса Gerald R Ford USS Enterprise (CVN 80) будет построен из стали списанного авианосца USS Enterprise. Новый авианосец должен быть спущен на воду в 2027 году.

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