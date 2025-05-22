В США предложили НАТО сдержать Россию учениями

Странам НАТО следует возродить проводившиеся во время холодной войны масштабные военные учения Reforger. Такое мнение выразил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в колонке для агентства Bloomberg.

«Это должны быть не просто маневры или штабные учения, а демонстрация текущих военных планов в режиме реального времени», — заявил экс-военный.

Ставридис подчеркнул, что в ходе этих учений у командующих всех уровней будет реальная власть над войсками. Бывший адмирал указал, что страны Североатлантического альянса должны обсудить возможность возобновить учения Reforger для «сдерживания России».

6 апреля газета Bild со ссылкой на немецкий бундесвер писала, что ведомство проведет в сентябре массовые военные учения для отработки сценария «нападения России». Ожидается, что в учениях также будут задействованы солдаты стран НАТО, всего готовиться к «российскому нападению» могут до 800 тысяч военных.

Ранее в ФРГ раскрыли дату, когда немецкая армия должна быть готова к войне.