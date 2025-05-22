На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США предложили НАТО сдержать Россию учениями

Экс-адмирал США Ставридис призвал возродить учения НАТО времен холодной войны
close
Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Странам НАТО следует возродить проводившиеся во время холодной войны масштабные военные учения Reforger. Такое мнение выразил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в колонке для агентства Bloomberg.

«Это должны быть не просто маневры или штабные учения, а демонстрация текущих военных планов в режиме реального времени», — заявил экс-военный.

Ставридис подчеркнул, что в ходе этих учений у командующих всех уровней будет реальная власть над войсками. Бывший адмирал указал, что страны Североатлантического альянса должны обсудить возможность возобновить учения Reforger для «сдерживания России».

6 апреля газета Bild со ссылкой на немецкий бундесвер писала, что ведомство проведет в сентябре массовые военные учения для отработки сценария «нападения России». Ожидается, что в учениях также будут задействованы солдаты стран НАТО, всего готовиться к «российскому нападению» могут до 800 тысяч военных.

Ранее в ФРГ раскрыли дату, когда немецкая армия должна быть готова к войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами