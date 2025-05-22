Алаудинов: украинские солдаты могут встать в один строй с россиянами

Украинские солдаты, не испачкавшие свои руки в крови, еще могут встать в один строй с российскими бойцами. Об этом РИА Новости заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Он подчеркнул, что всегда ставил задачу максимально сохранять жизни украинских военных и брать их в плен, поскольку украинцы являются нашими братьями, которых мы должны вернуть обратно, чтобы они проснулись и осознали, где они находятся.

Алаудинов отметил, что те из солдат Вооруженных сил Украины, кто еще не испачкал свои руки «по локоть в крови», имеют возможность встать с россиянами в один строй и вместе победить «войско Антихриста Даджаля».

Генерал уточнил, что в спецназе «Ахмат» воюют украинцы, в том числе один из командиров отряда с позывным «Хохол».

19 мая Алаудинов заявил, что целью специальной военной операции на Украине является противодействие противникам, угрожающим безопасности России.

Ранее в спецназе «Ахмат» рассказали о промахе ВСУ, который стоил им более $4 млн.