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В спецназе «Ахмат» рассказали о промахе ВСУ, который стоил им более $4 млн

ВСУ потратили более $4 млн на борьбу с группой «Аида» спецназа «Ахмат»
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потратили более $4 млн, пытаясь ликвидировать группу российского спецназа «Ахмат», которой руководит командир с позывным «Аид». Об этом сообщил Telegram-канал «Дневник Мракоборцев Z».

«На ликвидацию группы «Аида» 204 полка СпН «Ахмат» МО РФ было потрачено снарядов, ракет и авиабомб более чем на 4 миллиона долларов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, среди прочего, украинцы били по российским бойцам управляемыми авиабомбами JDAM, высокоточными управляемыми артиллерийскими снарядами Excalibur и ракетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В ноябре прошлого года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что командир группы «Аид» был десять раз ранен в ходе специальной военной операции (СВО). Он заявил, что военный вдохновляется высказыванием легендарного воина Халида ибн Валида: «Трусость не продлит мне жизнь, а храбрость ее не уменьшит». Эти слова стали его девизом.

21 марта 2025 года командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил об очередном ранении «Аида». Он не стал приводить подробностей о состоянии военного, однако отметил, что травма не причинит серьезного вреда его здоровью.

Ранее на рынке в Киеве засняли магазин с трофеями, добытыми в Курской области.

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