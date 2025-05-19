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Российский генерал назвал главную цель СВО на Украине

Алаудинов: цель СВО — поставить на место противников России
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Целью специальной военной операции (СВО) на Украине является противодействие противникам, угрожающим безопасности России. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, его слова приводит Telegram-канал МОЛОТОВ «АХМАТ».

«Цель СВО — поставить на место всех, кто, сбросив маски, озвучили свои задачи по расчленению нашего государства», — заявил Алаудинов.

По его словам, в ходе СВО российская армия смогла доказать, что военный блок НАТО далек от той силы и мощи, которая декларировалась прежде. Командир «Ахмата» подчеркнул, что никакая техника Североатлантического альянса не способна сломить Вооруженные силы (ВС) РФ.

Алаудинов выразил уверенность, что спецоперация на Украине должна завершиться исключительно на условиях России. Он добавил, что этот договор де-факто станет «концом существования блока НАТО».

До этого Апти Алаудинов призвал жителей России не делиться на национальности, вероисповедания, «черных и белых». Он отметил, что в текущих условиях важно сплотиться и стать «единым целым».

Кроме того, генерал-лейтенант призвал население страны «не сомневаться» в победе России.

Ранее в спецназе «Ахмат» рассказали о промахе ВСУ, который стоил им более $4 млн.

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