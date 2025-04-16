Силовики сообщили об уничтожении штурмовиков ВСУ у российской границы

Российские военные уничтожили группу штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Уточняется, что украинцы двигались в направлении границы, чтобы совершить прорыв в Курскую область.

«Из Юнаковки в направлении границы выдвинулась очередная штурмовая группа ВСУ. Она была уничтожена на территории Сумской области», — говорится в сообщении.

15 апреля в Минобороны России сообщили, что военные Вооруженных сил (ВС) РФ за сутки ударили по семи бригадам и штурмовому полку ВСУ в Курской области. Они пытались осуществить наступление в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

Также в МО рассказали о суточных потерях противника в регионе. Как говорится в публикации, ВСУ лишились до 200 солдат, а также танка, бронетранспортера, 13 автомобилей и другой техники.

Всего за время боев в Курской области в плен сдались более 500 военнослужащих украинской армии, в их числе иностранный наемник — колумбиец Пабло Пуэртес.

Ранее украинский военный рассказал о методичке по сдаче в плен.