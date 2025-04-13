ТАСС: в Курской области число сдавшихся в плен бойцов ВСУ превысило 500 человек

В Курской области 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), в их числе иностранный наемник, сдались в плен российским войскам. Об этом ТАСС сообщил представитель силовых структур РФ.

«Количество военнопленных идет на сотни. На данный момент только на Курском направлении сдались в плен свыше 500 «вэсэушников». Из иностранных наемников был колумбиец Пабло Пуэртес», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что был случай, когда украинским солдатам отдали приказ идти штурмовать российские позиции, но сдавались в плен всем отделением.

Накануне сообщалось, что военнослужащие российской группировки войск «Север» вошли в окрестности населенного пункта Горналь в Курской области.

11 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что бойцы ВС РФ штурмовали Горнальский Свято-Николаевского Белогорский мужской монастырь в Курской области. По его данным, в монастыре уже более недели заблокированы около 300 украинских военных из 128-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.

Ранее украинский военный рассказал о методичке по сдаче в плен.