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Украинский военный рассказал о методичке по сдаче в плен

Военнослужащий ВСУ Колодий рассказал, как его учили правильно сдаваться в плен
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Павел Лисицын/РИА Новости

Военнослужащий 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Колодий рассказал, как его учили правильно сдаваться в плен. Соответствующее видео разместили в Telegram-канале «Северный ветер».

Солдат родился в Черниговской области. В молодости его посадили в тюрьму за грабеж. Потом Колодий был мобилизован в ряды украинской армии.

По его словам, в ходе подготовки психолог объяснял методичку по сдаче в плен и правильному поведению в плену. Он отметил, что в случае попадания в плен, нужно «говорить всю правду» и «никогда не врать».

«По барабану, сдавайте всех. Врать смысла нет, все проверят. Никогда не говорите больше, чем спросили», — перечислил советы боец.

Он также отметил, что в плену необходимо вести себя спокойно, не впадать в панику.

На днях пленный украинский солдат Назар Валеченко, который сдался российским войскам в курском приграничье, заявил, что иностранные наемники в Курской области не дают отступать военнослужащим ВСУ, стреляют в убегающих.

Ранее брошенные в Курской области бойцы ВСУ рассказали о попадании в плен.

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