Появились подробности о боях с формированиями ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки ударили по семи бригадам и штурмовому полку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, атаки осуществляла российская группировка войск «Север».
«В ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня», — говорится в сообщении.
В публикации подчеркивается, что за сутки ВСУ потеряли до 200 солдат, а также танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS.
До этого ТАСС сообщал, что Киев попытался перебросить новые штурмовые подразделения в сторону Олешни в Курской области.
По информации агентства, ВС РФ не дали украинским военным совершить маневр и уничтожили подкрепление. Бойцы ВСУ были уничтожены на территории Украины.
Ранее было названо число военных ВСУ, сдавшихся в плен российским войскам в Курской области.