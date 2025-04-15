Появились подробности о боях с формированиями ВСУ в Курской области

Минобороны: российские войска ударили по семи бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки ударили по семи бригадам и штурмовому полку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, атаки осуществляла российская группировка войск «Север».

«В ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня», — говорится в сообщении.

В публикации подчеркивается, что за сутки ВСУ потеряли до 200 солдат, а также танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

До этого ТАСС сообщал, что Киев попытался перебросить новые штурмовые подразделения в сторону Олешни в Курской области.

По информации агентства, ВС РФ не дали украинским военным совершить маневр и уничтожили подкрепление. Бойцы ВСУ были уничтожены на территории Украины.

Ранее было названо число военных ВСУ, сдавшихся в плен российским войскам в Курской области.